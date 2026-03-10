Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Daha önce görülmemiş sonuçlarla karşılaşabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında yer alan, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı. Trump, "İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran’ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak" dedi.