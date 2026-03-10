Yeni Şafak
Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: Daha önce görülmemiş sonuçlarla karşılaşabilir

22:5510/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
IHA
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirildiği iddialarına ilişkin, İran’ın herhangi bir mayın döşediyse bunları derhal kaldırması gerektiğini söyledi. Trump, aksi halde İran’ın askeri açıdan daha önce görülmemiş sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında yer alan, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı. Trump, "İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran’ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD istihbaratının İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye yönelik hazırlık yaptığına dair işaretler gördüğü iddia edilmişti.

Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’si, yani günde yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.


