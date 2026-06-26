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İmamoğlu etkisi azalıyor

İmamoğlu etkisi azalıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP’de mutlak butlan sürecinin ardından yaşanan gelişmeler parti içindeki güç dengelerine ilişkin yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'in kamuoyunda ve parti tabanında daha görünür hale gelmesi, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının merkezinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun isminin ise ikinci planda kalmasına yol açtı. Bu tablonun, İmamoğlu'na yakın isimler arasında belirli ölçüde rahatsızlık oluşturduğu öne sürülüyor. Parti kulislerinde, "İmamoğlu ekibinin bir bölümünün, yaşanan gelişmelerin olası adaylık ve parti içi güç dengeleri açısından yeni sonuçlar doğurabileceği" görüşünü dile getirdiği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerin ise ortaya çıkan tablodan memnuniyet duyduğu belirtiliyor.


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