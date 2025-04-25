Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirtip, "Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi. Bakan Kurum, en çok hasar ihbar dağılımının sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar olduğunu ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Murat Kurum
#Deprem
#İstanbul
#Bahçelievler