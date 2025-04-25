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En çok ihbar Bahçelievler'den: Bakan Kurum 'hasarlı bina' ihbarı alınan ilçeleri sırasıyla duyurdu

En çok ihbar Bahçelievler'den: Bakan Kurum 'hasarlı bina' ihbarı alınan ilçeleri sırasıyla duyurdu

20:5525/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirtip, "Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi. Bakan Kurum, en çok hasar ihbar dağılımının sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar olduğunu ifade etti.

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