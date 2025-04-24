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AFAD'dan İstanbul depremine ilişkin rapor: 291 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD'dan İstanbul depremine ilişkin rapor: 291 artçı sarsıntı kaydedildi

20:5324/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AFAD'ın, 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme raporu yayımlandı.
AFAD'ın, 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme raporu yayımlandı.

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik depreme ilişkin rapor paylaştı. "Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir." denilen açıklamada, "3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir." ifadeleri yer aldı.

Dün, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtilmişti.

AFAD, 1999'dan bu yana İstanbul'da görülen en şiddetli depreme ilişkin rapor paylaştı.

291 artçı sarsıntı kaydedildi

"Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir." denilen açıklamada, "3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir." ifadeleri yer aldı.

"Artçılar azalma eğiliminde"

AFAD'dan yapılan "23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 Büyüklüğündeki, Silivri (Marmara Denizi) Depremi Basın Bilgilendirme Notu kamuoyuna saygıyla duyurulur." başlıklı duyuru şöyle:

  • 23.04.2025 tarihinde saat (TSİ) 12:49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur.
  • Deprem, dış merkezinden 300 km yarıçaplı bir alan içeresindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir.
  • Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri'ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır.
  • Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır.
  • Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir.
  • 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir.
  • Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
  • Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.
  • 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT'nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir.


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