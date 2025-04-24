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Bakan Kurum: İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa yakasında

Bakan Kurum: İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa yakasında

20:2424/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlar Kurum, Uraloğlu ve Yerlikaya, dünkü depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.
Bakanlar Kurum, Uraloğlu ve Yerlikaya, dünkü depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaşanan depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ihbarların yüzde 80'inin Avrupa yakasından geldiğini söyledi. Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'in en çok ihbar alınan ilçeler olduğunu belirten Kurum, "83 binamız az hasarlı. İstanbul'daki yapı stoğunun bir dakika bile kayba tahammülü yoktur. Vakit daralmakta İstanbul günden güne sıkışmaktadır." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl AFAD Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Bakanlar, dün yaşanan depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin konuşarak son durum hakkında bilgi verdi.

İlk konuşmayı yapan Bakan Yerlikaya, özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu belirtti.

Bakan Kurum ise ihbarların yüzde 80'inin Avrupa yakasından geldiğini, İstanbul'daki yapı stoğunun bir dakika bile zaman kaybına tahammülü olmadığını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Avcılar, Esenler ve Bahçelievler en çok ihbarın geldiği ilçeler.

83 binamız az hasarlı.

İstanbul'daki yapı stoğunun bir dakika bile kayba tahammülü yoktur.

Vakit daralmakta İstanbul günden güne sıkışmaktadır.

Bunu bilim adamları, hocalarımız söylüyor.

Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir.

Bu hepimiz için bir uyarı.

Bu uyarıyı dikkate almak zorundayız.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ulaştırmaya baktığımızda ciddi bir problemin yaşanmadığını belirtmek isterim.

Hava limanlarımızda depremin hemen ardından pist kontrolü için kısa bir süreliğine ulaşımı durdurduk.

Kontrolün ardından yeniden açtık.

1915 ve Osmangazi Köprüleri depremden etkilendi ancak herhangi bir olumsuzluk oluşmadı.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşların sağ salim bir şekilde çıkmasını sağladı.

GSM operatörlerinin internet kısmında herhangi bir problem olmadı.

Kriz anlarında internet tabanlı iletişim sistemlerinin kullanılmasını tavsiye ediyorum.

GSM operatörleriyle yapılan toplantıda alt yapının güçlendirilmesi kararını aldık.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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