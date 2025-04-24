Fatih'te riskli bulunan üç bina boşaltılarak mühürlendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.