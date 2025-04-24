Fatih'te riskli bulunan üç bina boşaltılarak mühürlendi

Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Fatih ilçesindeki üç binanın hasar gördüğü tespit edildi. Riskli olarak değerlendirilen üç bina, boşaltılarak mühürlendi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.
Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi.
Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.
Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi.