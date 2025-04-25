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İstanbul'da 4.3'lük yeni artçı sarsıntı

İstanbul'da 4.3'lük yeni artçı sarsıntı

20:3825/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul'da geride kalan gün meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası artçılar sürüyor.
İstanbul'da geride kalan gün meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası artçılar sürüyor.

AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Aynı noktada yaklaşık yarım saat içerisinde 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde iki artçı daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 17.82 kilometre açığında Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 20.33'te meydana gelen sarsıntı, yerine 7 kilometre altında yaşandı.

6,2'lik depremin artçıları sürüyor

Bilindiği gibi ​23 Nisan'da İstanbul ve çevresini etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar başlamıştı.

AFAD, 24 Nisan itibarıyla 266 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirmişti. Bu artçılardan en büyüğü 5,0 olarak ölçülmüştü.



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