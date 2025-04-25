Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirtip, "Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi. Bakan Kurum, en çok hasar ihbar dağılımının sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar olduğunu ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem ve yaşanan artçılara ilişkin TV100 canlı yayınında bilgilendirmeler yaptı.
"Haberci olarak konumlandırmak da olmayacak demek de doğru değil"
"İnsanların aklına gelen ilk soru acaba bu deprem İstanbul’un beklediği büyük deprem mi dedi, kamuoyunun kafası karışık bilim insanları size yaptığı sunumlarda ne dediler?" sorusuna Bakan Kurum şu ifadelerle yanıt verdi:
"Yaşanan artçılarda paniğe gerek yok"
"Deprem 13 saniye sürdüğünden büyük bir yıkım yaşanmadı"
İşte İstanbul’un en fazla hasar bildirimi yapılan beş ilçesi
Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirtip, "Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi.