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İşte İstanbul’un en fazla hasar bildirimi yapılan beş ilçesi

İşte İstanbul’un en fazla hasar bildirimi yapılan beş ilçesi

20:5525/04/2025, الجمعة
G: 25/04/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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İstanbul'da deprem sonrası en fazla hasarlı bina ihbarı Bahçelievler ilçesinden yapıldı.
İstanbul'da deprem sonrası en fazla hasarlı bina ihbarı Bahçelievler ilçesinden yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirtip, "Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi. Bakan Kurum, en çok hasar ihbar dağılımının sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem ve yaşanan artçılara ilişkin TV100 canlı yayınında bilgilendirmeler yaptı.

"Haberci olarak konumlandırmak da olmayacak demek de doğru değil"

"İnsanların aklına gelen ilk soru acaba bu deprem İstanbul’un beklediği büyük deprem mi dedi, kamuoyunun kafası karışık bilim insanları size yaptığı sunumlarda ne dediler?" sorusuna Bakan Kurum şu ifadelerle yanıt verdi:

“Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor.
Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil.
Fakat deprem olamayacak demek de doğru değil. Bu konulara çok da girmeden İstanbul’u depreme hazır hale getirmeliyiz."

"Yaşanan artçılarda paniğe gerek yok"

"Dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşımız misafir edildi." diyen Bakan Kurum,
"500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bugün bu sayı daha az tabi düne nazaran. Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyor. Bir kısmı İstanbul dışına çıktı. Yaşanan artçılarla yaşansa da paniğe gerek yok, bunu söyleyebiliriz.
” ifadelerini kullandı.

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İşte İstanbul’un en fazla hasar bildirimi yapılan beş ilçesi
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25 أبريل, الجمعة

"Deprem 13 saniye sürdüğünden büyük bir yıkım yaşanmadı"

"Depremin 13 saniye olması yıkımın olmamasının en belirgin sebebi mi?" sorusuna da yanıt veren Bakan Kurum,
"Bilim insanlarımıza bunu da sorduk. Depremin süresinin 13 saniye olması ve ivmesinin düşük olması sebebiyle çok büyük bir yıkım yaşanmadı. Çok şükür hiçbir can kaybımız yok. Hiçbir binamız yıkılmadı, hiçbir göçüğümüz yok. Enkaz altında kalan bir tane vatandaşımız yok. Bu bizim için umut verici bir durum."
diye konuştu.

İşte İstanbul’un en fazla hasar bildirimi yapılan beş ilçesi

Kurum, İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirtip, "Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi.

Bakan Kurum, en çok hasar ihbar dağılımının sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar olduğunu ifade etti.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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