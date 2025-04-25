“Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor.

Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil.