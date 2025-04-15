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İzmir'de ambulansa tabancayla ateş eden kişi yakalandı

İzmir'de ambulansa tabancayla ateş eden kişi yakalandı

17:0915/04/2025, Salı
AA
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde ambulansa tabancayla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ambulansa tabancayla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait ambulans silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre; ambulansa tabancayla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli olayda kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa, Refik Şevket İnce Mahallesi 2148/11 Sokak'ta tabancayla ateş edildi.

Polis, olaydan sonra 06 EDR 872 plakalı otomobille kaçan şüphelinin U.Ü. (32) olduğunu belirledi.

U.Ü, polis ekiplerince olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

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