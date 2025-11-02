Kaan uçana kadar en iyi alternatif

Türkiye, yerli savaş uçağı KAAN tam kapasite devreye girene kadar geçiş döneminde hava kuvvetlerini güçlendirecek yeni bir adım attı. İngiltere ile Eurofighter Typhoon alımına yönelik anlaşmanın ardından, Katar’dan 12 adet sıfır ayarında Eurofighter alınması için hazırlıklar başladı. İlk uçakların 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’ye ulaşması planlanıyor. Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar’dan alınacak uçaklar maksimum 200 saat uçuş yapmış durumda. Standart bir uçağın 8–10 bin saatlik ömrü göz önüne alındığında, bu uçakların “sıfır ayarında” olduğu belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT GELECEK

Türkiye’nin hava savunma sanayiinde yelpazesini genişletecek uçaklar, it dalaşında da F-35 ve F-16’lardan daha iyi bir uçak olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Eurofighter Typhonn’larla çok sayıda mühimmat da gelecek. Meteor füzesi ve AESA radarlar da envantere dahil edilecek. Meteor füzeleri ile Türkiye’nin havadan havaya menzili uzayacak, AESA radarları da Ege Denizi’nde Yunanistan’a karşı denge unsuru olacak.

FAHİŞ FİYATA ALINMADI

Güvenlik kaynakları, anlaşmanın İngiltere açısından da önemli olduğunu belirterek, “Eğer imzalar atılmasaydı, uçak fabrikaları durma noktasına gelecekti. İngiltere Başbakanı’nın ‘8 milyar sterlinlik iş’ ifadesi, bu anlaşmanın İngiltere ekonomisine uzun vadeli katkısını anlatıyor” dedi. Güvenlik kaynakları yapılan bu anlaşma ile lojistik anlamında imkanlar doğacağını, uçakların fahiş fiyata alınmadığını, üretici ülkelerin aldığı fiyata yakın bir ücretle alındığını söyledi.

KISA SÜREDE TEDARİK SÜRECİNİ İŞLETTİK

“Çok önemli bir iş ve güzel bir tedarik oldu” diyen güvenlik kaynakları geçiş döneminde en iyi alternatif olan uçağı en kısa süre içinde harekete hazır olacak şekilde tedarik süreci işletildiğini belirtti. İngiltere’nin uçakları 2030 yılında vermeyi teklif ettiğini kaydeden kaynaklar, Türkiye’nin erken davranarak uçakları tedarik etmeye başladığını ifade etti.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE EN İYİ ALTERNATİF

Kaynaklar, İngiltere’nin uçakları 2030 yılına kadar teslim etmeyi teklif ettiğini, ancak Türkiye’nin erken davranarak tedarik sürecini hızlandırdığını belirtti. “Çok önemli bir iş ve başarılı bir tedarik süreci oldu.” diyen yetkililer, geçiş döneminde en uygun alternatifin Eurofighter olduğunu vurguladı. “Türkiye, hava gücü sıralamasında dünyada 9. sırada. KAAN tamamlanana kadar Eurofighter’lar etkin bir alternatif olacak. Bu uçaklar, it dalaşında F-35 ve F-16’lardan daha üstün manevra kabiliyetine sahip” değerlendirmesi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre Katar ile 12 Eurofighter anlaşması yakın zamanda ve 2026'nın ilk çeyreğinde uçaklar Türkiye'ye gelecek. Kaynaklar, "Katar'dan alacağımız uçaklar yeni sayılır. Çok fazla uçmamışlar. Bir uçağın standart ömrü 8-10 bin saat uçuruyor. Bizim Katar'dan alacağımız uçaklar maksimum 200 saat uçmuşlar. Bu da sıfır demektir" ifadelerini kullandı. Kaynaklar Umman'la da görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekti.

YUNANİSTAN’IN AVANTAJLARI ORTADAN KALKACAK

Eurofighter’larla birlikte Meteor füzesi ve AESA radarlarının da envantere dahil edileceği bildirildi. Bu sistemlerle, Türkiye’nin havadan havaya menzili genişleyecek, Ege Denizi’nde Yunanistan’a karşı denge unsuru sağlanacak. Kaynaklar, “Bu mühimmatlar Yunanistan’da zaten vardı. Bu durum dezavantaj yaratıyordu. Türkiye, yeni sistemlerle bu farkı kapatacak. AESA radarları sayesinde düşmanı uzaktan görebileceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

2027’NİN ORTASINDA HAZIR HALE GELİR

Türkiye'nin alt yapısının Eurofighter'lara müsait olduğunu belirten kaynaklar F-16'lara göre büyük ve çift motorlu olan uçaklar için ufak bir tadilatın gündeme gelebileceğini ifade etti. Pilotların da en fazla 6 aylık bir eğitimden geçeceğini hatırlatan kaynaklar, uçakların tam harekata hazır olacağı tarih olarak da 2027 yılının ilk yarısını işaret etti.








