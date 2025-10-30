Eurofighter anlaşması: MSB 20 uçağın maliyetini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini olduğu bildirildi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı.
Tuğamiral Aktürk, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi.
Terörle mücadele
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin huzuru ve devletin bekası için Türkiye'ye yönelik tehdit unsurları ile mücadelesinin devam ettiğini aktaran Aktürk, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbiç'te imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre olmuştur."
Hudut güvenliği
Hudutlarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin konuşan Aktürk, "Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.
Aktürk, yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 55 bin 600 olduğunu belirtti.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü aktaran Aktürk, hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde Van hudut hattında 122 kilo 688 gram uyuşturucu, Hakkari hudut hattında ise 36 kilo 18 gram sarma altın ele geçirildiğini söyledi.
Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkılar
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel güvenlik, barış ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın 2025 yılı ikinci turunun 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildiğini kaydeden Aktürk, toplantıda 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Faaliyetleri'nin gözden geçirildiği ve 2026 yılı uygulama planının ele alındığı bilgisini verdi.
İsrail
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:
Eğitim ve tatbikatlar
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
TSK'nın, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edildiğine işaret eden Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.
Aktürk, ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını, Bakanlığa bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan KHAIBAR'ın atış testlerinin 23 Ekim'de başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.
Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, ülkeye yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye, Türkiye'nin caydırıcı gücü olarak vatanın bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin güvencesi olmaya devam edeceğini söyledi.
Eurofighter anlaşması
Bakanlık tarafından, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
Gazze Görev Gücü
Gazze'de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplar ile yürütülen temasların devam ettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir." denildi.
Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:
Açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin, devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilip takip edildiği bildirildi.