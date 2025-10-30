Eurofighter Typhoon





Tranche 1

İlk üretim fazı olan Tranche 1, Eurofighter Typhoon’un operasyonel kabiliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Block 1 konfigürasyonu, Typhoon’a hava savunma görevleri için gerekli olan ilk operasyonel yetenekleri kazandırmış, Block 2 konfigürasyonu ile hava-hava muharebe kabiliyetleri sisteme entegre edilmiştir. Block 2B ise bu yetenekleri tam operasyonel seviyeye taşımıştır. Block 5 varyantı, hava-hava kabiliyetlerini gelişmiş hava-yer görev yetenekleriyle birleştirerek platformu Tam Operasyonel Kabiliyet (FOC) seviyesine ulaştırmıştır. Bu aşama, Typhoon’un çok rollü muharebe konseptine geçişinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Tranche 2

Tranche 2 döneminde uçağın görev bilgisayarları ve aviyonik altyapısı, gelecekteki silah sistemlerinin entegrasyonunu mümkün kılacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Block 8 konfigürasyonu, Meteor, Storm Shadow ve Taurus gibi yeni nesil mühimmatların entegre edilmesi için gerekli dijital altyapıya sahiptir. Block 10 yazılım versiyonu (EOC 1), AIM-120C-5 AMRAAM ve IRIS-T füzeleriyle hava-hava kabiliyetlerini geliştirirken; GBU-24, GPS güdümlü mühimmatlar, ALARM, Paveway III/IV ve Rafael Litening III hedefleme podu entegrasyonu ile hava-yer görev kabiliyetleri artırılmıştır. Block 15 konfigürasyonu (EOC 2), Meteor uzun menzilli hava-hava füzesi ile birlikte TAURUS, Storm Shadow ve Brimstone mühimmatlarını destekleyecek şekilde güncellenmiştir; böylece Typhoon’un çok rollü harekât etkinliği ileri seviyeye taşınmıştır.

Tranche 3

Tranche 3 üretiminde platform, gelecekteki modernizasyonlara açık bir yapıya kavuşturulmuştur. Uçaklar teslimat anında Tranche 2 seviyesinde kabiliyetlere sahip olsa da, gelişmiş görev bilgisayarları, yeni radar sistemleri ve silah arayüzleriyle uzun vadeli entegrasyonlar için hazır hâle getirilmiştir. Bu konfigürasyon, AESA radar, gelişmiş elektronik harp sistemleri ve yeni nesil sensör entegrasyonuna uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.



















