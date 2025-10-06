Kanlı kefenlerle yürüdüler

Yeni Şafak
Nazife Bardak
04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.
Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından başkentte "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" adlı program düzenlendi.

Etkinliğe katılan 300 bin Ankaralı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı ve bölgede yaşanan insanlık dramını protesto için yürüdü. Program saat 13.30’da Melike Hatun Camii’nden yürüyüşle başladı. Yürüyüşte akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, futbol takımları taraftarları, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek grupları yer aldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda son bulan yürüyüşte birçok konuşmacının katılımcılara hitap edeceği bir miting düzenlendi.




