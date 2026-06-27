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Karabük'te tünel girişinde otomobilin çarptığı ayı yaralandı

Karabük'te tünel girişinde otomobilin çarptığı ayı yaralandı

00:2727/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
IHA
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Ekiplerin yaralı ayıya müdahale etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi.
Ekiplerin yaralı ayıya müdahale etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

Karabük’te Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde seyir halindeki bir otomobilin yola çıkan ayıya çarpması sonucu hayvan yaralandı. Kaza sonrası yaralı ayının tünel içerisinde ilerlediği ve olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştuğu bildirildi.

Karabük’te tünel girişinde otomobilin çarptığı ayı yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir halinde olan Nurettin K. idaresindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek tünelin ortasına kadar ilerledi. Olay nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı ayıya müdahale etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi.


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