Taha Kılınç









Fas’ın başkenti Rabat’ın 20 kilometre kadar güneyindeki Suheyrat’ta bulunan kraliyet sarayı, 10 Temmuz 1971 günü kalabalık bir davetli topluluğunu ağırlıyordu. Kral II. Hasan’ın 42’nci doğum günü kutlamaları için sarayda toplanan yerli ve yabancı 600 civarında konuk, Atlas Okyanusu’nun tatlı dalgaları eşliğinde ikramların tadını çıkarırken, saat 14.00’ü biraz geçe dört bir yandan açılan yaylım ateşiyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Oluşan panik ve dehşet ortamında, Kral, yakın korumaları tarafından olay yerinden kaçırıldı, aynı anda korumalarla saldırganlar arasında şiddetli bir çatışma çıktı.

Sayıları 1,400’ü bulan saldırganlar, Fas’ın iç kesimlerindeki Ahermumu Askerî Akademisi’nin öğrencileriydi. Bilahare yapılan soruşturmada, kendilerine uyuşturucu hap verildiği ve telkinlerle “Kral’ın hayatının tehlikede” olduğuna inandırıldıkları tespit edilen öğrenciler, “ülkeyi kurtarma” adına Suheyrat’a koşmuşlardı.

Birkaç saat sonra silahlar tamamen sustuğunda, ortaya çıkan bilanço korkunçtu: 158’i askerî öğrenci olmak üzere 278 ölü ve yüzlerce yaralı… Ölenler arasında, öğrencileri Suheyrat’a sevk eden iki komutan da vardı.

Kral II. Hasan, doğrudan şahsına ve iktidarına yönelen bu tehdidin tekrarlanmasını önleme adına bazı üst düzey isimleri idam ettirdi; birkaç eski bakan ve işadamına da uzun süreli hapis cezaları verilmesini sağladı. Askerî okul eğitim müfredatını yeniden ele aldıran Kral, halka yolsuzluklarla mücadele edileceğinin ve farklı kesimler arasındaki eşitsizliklerin sona erdirileceğinin sözünü verdi. Tüm bu süreçleri denetlemek üzere de, 1967’den beri içişleri bakanlığı görevini sürdürmekte olan Muhammed Ufkir’i genelkurmay başkanlığına ve savunma bakanlığına atadı. Ufkir, Kral’ın sağ koluydu ve Suheyrat saldırısında da “monarşiyi koruma” misyonuyla hareket etmişti. Ne var ki, perde arkasında başka bir niyet gizliydi:

16 Ağustos 1972 günü, Kral II. Hasan, Fransa’ya yaptığı resmî ziyaretten dönüyordu. Kral ve beraberindeki heyeti taşıyan Boeing 727 tipi uçak, başkent Rabat’a doğru alçalmaya hazırlanırken, birden bire dört bombardıman jeti, uçağı yaylım ateşine tuttu. Jetler, bizzat Savunma Bakanı Muhammed Ufkir’in emriyle, Kenitra Üssü’nden havalanmıştı. Ufkir, üssün komutanı General Muhammed Emekran’la işbirliği içinde, Kral’ı öldürüp ülke yönetimine el koymayı planlamıştı.

Fas hava sahasındaki kapışma sırasında, gövdeye çarpan mermiler uçağı sarsarken, kendisi de bir savaş pilotu olan Kral, büyük bir risk alarak cesurca bir adım attı. Kokpite girerek, saldırgan jetlerin pilotlarına radyo mesajı gönderdi: “Diktatör öldü! Ateşi kesin!” Konuşanın bizzat Kral olabileceğine hiç ihtimal vermeyen pilotlar suikastın başarıya ulaştığını düşünerek saldırıyı sonlandırınca, Kral II. Hasan uçağı Rabat Havaalanı’na bizzat kendisi indirdi. Mermilerin isabet etmesi ve sarsıntılar sebebiyle, kraliyet uçağında 8 ölü, 40 yaralı vardı.

Sanki az evvel canına kastedilmemişçesine soğukkanlılıkla aprona ayak basan Kral, önce yakın çevresini sakinleştirdi, sonra da hızlıca kontrolü ele alarak darbenin bütün elebaşlarını tutuklattı. Harekâtın beyni Muhammed Ufkir, aynı gün “intihar” etmişti. General Emekran ise sığındığı Cebelitârık’tan hızlıca Fas’a iade edilerek kurşuna dizildi. Ufkir ve Emekran’ın aileleri de hapse atılarak dış dünyayla irtibatları tamamen kesildi.

Siyasî hayatının en ciddi krizi sırasında Kral II. Hasan’ın sükûnetle hareket ederek süreci kontrol altına alması ve karar anında hiç duraksamaması, Fas tarihinde bir dönüm noktası olmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sakinliğini, hiç duraksamadan ve neticelerini hesaplamakla vakit kaybetmeden halkı sokaklara davet etmedeki kararlılığını ve büyük bir risk alarak İstanbul’a uçuşunu, Fas tarihindeki bu “karar anı”na çok benzetirim. Erdoğan’ın kararlılığı, kendisine inanan ve güvenen halkın samimiyetiyle birleşince, mankurtlaştırılmış kadroların sahneye koymaya çalıştığı darbe girişimi de boşa çıkmıştır.