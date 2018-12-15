Gündem Mağarada sıkıştırılan PKKlı teröristlerden 2si öldürüldü
TUNCELİ

Tunceli'de mağarada saklanan PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü

Mağarada sıkıştırılan PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü

Bakan Süleyman Soylu'nun dün "6 terörist mağarada sıkıştırıldı" açıklamasının ardından devam eden operasyonlarda 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Teröristlerin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verdiği ve çıkan çatışmada öldürüldükleri ifade edildi.

DHA
Tunceli'de mağarada saklanan teröristlerle güvenlik güçleri arasından çatışma çıktı.
DHA
Tunceli'de mağarada saklanan teröristlerle güvenlik güçleri arasından çatışma çıktı.
Tunceli'de mağarada saklanan teröristlerle güvenlik güçleri arasından çatışma çıktı.
DHA
Tunceli'de mağarada saklanan teröristlerle güvenlik güçleri arasından çatışma çıktı.

Tunceli'de dün Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada gizlendikleri tespit edilen ve 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün bir mağarada 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağarada gece saatlerine kadar süren ve bu sabah yeniden başlayan çatışmanın, aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Mağaradaki diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı
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Bakan Soylu: Tunceli'de 6 terörist mağarada sıkıştırıldı

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