Mağarada sıkıştırılan PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü

Tunceli'de dün Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada gizlendikleri tespit edilen ve 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün bir mağarada 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağarada gece saatlerine kadar süren ve bu sabah yeniden başlayan çatışmanın, aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Mağaradaki diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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