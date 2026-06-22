Mezuniyet sevinci bütçe endişesine dönüştü

Okulların kapanma haftası, mezuniyet törenlerine sahne oluyor. Şatafatlı organizasyonlar her geçen gün daha da dikkat çekiyor. Özellikle anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen gösterişli mezuniyet törenlerindeki masraflar, velilerin belini büküyor. 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkan mezuniyet masrafları, adeta okullar arası yarışa dönüşmüş durumda. Bazı okullar mezuniyet törenleri için organizasyon şirketleriyle çalışıyor. Kızının devlet okulunda ana sınıfından mezun olduğunu söyleyen veli P.Y., “Kıyafet, kep, fotoğraf çekimi, etkinlik masrafları, öğretmenlere hediye derken, yaklaşık 6 bin lira harcadık. Bir çocuğun ana sınıfı mezuniyetinde bile bu kadar masraf çıkıyorsa, eğitim hayatının ilerleyen yıllarında aileleri nelerin beklediğini düşünmeden edemiyor insan. Velilerin sırtındaki bu yük görülmeli” dedi.

10 BİN LİRAYI GEÇTİ

Kızı ortaokula geçen veli A.R., mezuniyet törenlerinin adeta yarışa dönüştüğünü söyledi. Kep, cübbe, fotoğraf çekimi ve çeşitli organizasyon giderleri nedeniyle ailelerin ek maliyetle karşı karşıya kaldığını ifade eden A.R., “Benim kızım özel okulda okuyor. İlkokuldan mezun olacak. Fotoğraf çekimi için 4 bin TL istediler. Yemek için kişi başı 2 bin TL istediler. Beyaz mezuniyet elbisesi dediler, 4 bin 500 liraya mal oldu. Öğretmene hediye için veliler organize oldu. Hediyeyi alınca bize bildirecekler. Hediyesiz 10 bin lirayı aştı. Hediye ücreti de geldiğinde fiyat daha da artar. Çocukların eğlenmesi önemli ancak gösterişin ön plana çıkması doğru değil” dedi.

7 BİN 500 TL İSTENDİ

Oğlu ortaokuldan mezun olan Sena Kosovalı ise şunları söyledi: “Oğlum özel okula gidiyor. Bizden mezuniyet için 7 bin 500 lira istediler. İçerisine her şeyi kattıklarını söylediler. Kıyafetler, mezuniyet töreni, fotoğraf çekimi ve organizasyon giderlerinin bu ücrete dahil olduğu ifade edildi.”

YAŞ KÜÇÜLDÜKÇE DAHA DA ABARTILIYOR

Son yıllarda giderek daha şatafatlı hale gelen törenlerin eğitimin amacından uzaklaştığını belirten Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Filiz Yıldırım, “Özellikle anaokulu ve ilkokul mezuniyetlerinin amacından uzaklaşarak bir şova dönüştüğünü düşünüyorum. Üniversite mezuniyetlerinden ziyade yaş küçüldükçe abartının arttığını görüyoruz. Beni en rahatsız eden konu ise bu törenlerde çocuklardan çok öğretmenlerin ve velilerin ön plana çıkması. Etkinlikler yetişkinlerin kendilerini gösterdiği bir şova dönüşüyor” dedi.







