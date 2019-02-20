MHP'den çarpıcı Mersin açıklaması: Aday çekme operasyonu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Mersin'de MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının geç verilmesinden dolayı aday olamamasına ilişkin açıklama yaptı. Akçay, 'Bu zillet ittifakının aday çekme operasyonudur" dedi.

ZİLLET İTTİFAKININ OPERASYONU

A Haber canlı yayınına katılan Akçay, İYİ Parti'nin Mersin'de aday göstermemesi ile ilgili olarak, "Zillet ittifakının örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İYİ Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı..

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