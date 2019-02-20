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POLİTİKA

MHP'den Mersin ve Burhanettin Kocamaz açıklaması: Aday çekme operasyonu

MHP'den çarpıcı Mersin açıklaması: Aday çekme operasyonu

MHP'li Erhan Akçay, Mersin'de İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının geç verilmesinden dolayı aday olamamasına ilişkin "Zillet ittifakının bir aday çekme operasyonudur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay
MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Mersin'de MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının geç verilmesinden dolayı aday olamamasına ilişkin açıklama yaptı. Akçay, 'Bu zillet ittifakının aday çekme operasyonudur" dedi.

ZİLLET İTTİFAKININ OPERASYONU

A Haber canlı yayınına katılan Akçay, İYİ Parti'nin Mersin'de aday göstermemesi ile ilgili olarak, "Zillet ittifakının örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.

  • İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İYİ Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı..

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