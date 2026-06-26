Petrol iniyor: 70 dolara yaklaştı

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da aylardır piyasaları baskılayan çatışmalara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanmasıyla savaş öncesi seviyelere geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 azalarak 72 dolar civarına çekildi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 69 dolar seviyesinden alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bir gün önceki son işlem gününü 72,48 dolardan tamamlamıştı. Piyasalarda, boğazdan geçen tanker trafiğinin yeniden artması ve bölgede petrol akışının normale dönmeye başlaması arz güvenliğine ilişkin kaygıları azaltırken, yatırımcılar da fiyatlara yansıttıkları jeopolitik risk primini geri çekti.