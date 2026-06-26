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Petrol iniyor: 70 dolara yaklaştı

Petrol iniyor: 70 dolara yaklaştı

04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel petrol fiyatları, savaş öncesi seviyelere geriledi. Brent petrolün varili 72 dolar civarına çekildi.

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da aylardır piyasaları baskılayan çatışmalara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanmasıyla savaş öncesi seviyelere geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 azalarak 72 dolar civarına çekildi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 69 dolar seviyesinden alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bir gün önceki son işlem gününü 72,48 dolardan tamamlamıştı. Piyasalarda, boğazdan geçen tanker trafiğinin yeniden artması ve bölgede petrol akışının normale dönmeye başlaması arz güvenliğine ilişkin kaygıları azaltırken, yatırımcılar da fiyatlara yansıttıkları jeopolitik risk primini geri çekti.


BELİRSİZLİK AZALDI

Analistler, petrol piyasasında son haftalarda görülen düşüşün temel nedenleri arasında arz kesintisi riskinin azalması, İran petrolünün küresel piyasalara daha fazla dönebileceği beklentisi ve savaş kaynaklı belirsizliklerin hafiflemesini gösteriyor. Bununla birlikte uzmanlar, fiyatlardaki düşüşe rağmen piyasanın jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğunu belirtiyor.


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