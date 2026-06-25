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Petrol geriledi, pompaya yansıdı: Akaryakıtta düşüş sürecek mi? Brent 74 dolara indi, Türkiye’de fiyatlar yeniden güncellendi

Petrol geriledi, pompaya yansıdı: Akaryakıtta düşüş sürecek mi? Brent 74 dolara indi, Türkiye’de fiyatlar yeniden güncellendi

09:3625/06/2026, Perşembe
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Orta Doğu'da gerilimin azalması ve petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Brent petrol 74 dolara kadar geriledi. Küresel piyasalardaki düşüşün etkisiyle motorinde üç, benzinde ise bir kez indirim uygulanırken, akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentileri güçlendi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yönelik mesajlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinin yeniden hız kazanması, küresel enerji piyasalarında rahatlama yarattı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında son haftaların en sert geri çekilmelerinden biri yaşandı.


Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar seviyelerine kadar gerilerken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 70 doların altına indi. Bölgede arz kesintisi yaşanacağına yönelik endişelerin zayıflaması ve alternatif tedarik kanallarının devreye girmesi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.



ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslardan gelen olumlu sinyaller piyasaları desteklese de, özellikle nükleer program konusundaki belirsizliklerin sürdüğü belirtiliyor. Buna karşın yatırımcılar, savaş riskine bağlı oluşan fiyat priminin büyük bölümünün ortadan kalktığını değerlendiriyor.


Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Son günlerde motorinde peş peşe üç indirim uygulanırken litre fiyatında toplam 2,10 TL'lik geri çekilme gerçekleşti. Benzinde ise 19 Haziran itibarıyla litre başına 1 TL indirim pompaya yansıdı.


Küresel piyasalardaki gelişmelerin seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.


25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları;


İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi:
62.19 TL
Motorinin litresi:
64.42 TL
LPG:
31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi:
62.03 TL
Motorinin litresi:
64.26 TL
LPG:
31.39 TL

ANKARA
Benzinin litresi:
63.14 TL
Motorinin litresi:
65.52 TL
LPG:
31.97 TL

İZMİR
Benzinin litresi:
63.42 TL
Motorinin litresi:
65.79 TL
LPG:
31.79 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?


Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.


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