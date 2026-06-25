Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi hayata geçti: 3 yılda 150 bin küçükbaş dağıtılacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre proje kapsamında en yüksek bedelli sürüler; Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Kıvırcık, Polatlı ve Türk Tahirova ırklarında yer aldı ve bu sürülerin toplam değeri 2 milyon 828 bin liraya ulaştı. Akkaraman, İvesi, Bafra, Acıpayam ve Kangal Akkaraman ırklarında sürü bedeli 2 milyon 585 bin 600 lira olarak hesaplanırken; Morkaraman sürülerinin değeri 2 milyon 324 bin lira, Halep Keçisi sürüleri 2 milyon 20 bin lira, Tiftik Keçisi sürüleri ise 1 milyon 212 bin lira seviyesinde bulunuyor.







