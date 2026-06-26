Provokatif paylaşımla Emniyet'i hedef almıştı: Gazeteci Ali Çağatay tutuklandı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ali Çağatay tutuklandı. Çağatay, Karaal'ın polisler tarafından kaçırıldığını ve emniyet teşkilatı içinde "köstebekler" bulunduğunu öne süren paylaşımda bulunarak Emniyet'i hedef almıştı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alınan Çağatay, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına yönelik emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından gözaltına alınan gazeteci Ali Çağatay tutuklandı.
Hakkında soruşturma başlatılmıştı
Edinilen bilgiye göre, 17 Haziran’da Maltepe’deki evinin önünden kaçırılarak rehin alınan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturma devam ederken, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Çağatay hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay’ın ifade işlemleri tamamlandı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Ali Çağatay, çıkarıldığı mahkemece "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyeti hedef almıştı
Çağatay, Karaal'ın polisler tarafından kaçırıldığını ve emniyet teşkilatı içinde "köstebekler" bulunduğunu öne süren paylaşımda bulunmuştu.