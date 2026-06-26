Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Provokatif paylaşımla Emniyet'i hedef almıştı: Gazeteci Ali Çağatay tutuklandı

Provokatif paylaşımla Emniyet'i hedef almıştı: Gazeteci Ali Çağatay tutuklandı

23:1726/06/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ali Çağatay, iki suçlamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali Çağatay, iki suçlamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ali Çağatay tutuklandı. Çağatay, Karaal'ın polisler tarafından kaçırıldığını ve emniyet teşkilatı içinde "köstebekler" bulunduğunu öne süren paylaşımda bulunarak Emniyet'i hedef almıştı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alınan Çağatay, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına yönelik emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından gözaltına alınan gazeteci Ali Çağatay tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılmıştı

Edinilen bilgiye göre, 17 Haziran’da Maltepe’deki evinin önünden kaçırılarak rehin alınan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturma devam ederken, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Çağatay hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay’ın ifade işlemleri tamamlandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Ali Çağatay, çıkarıldığı mahkemece "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyeti hedef almıştı

Çağatay, Karaal'ın polisler tarafından kaçırıldığını ve emniyet teşkilatı içinde "köstebekler" bulunduğunu öne süren paylaşımda bulunmuştu.



#Ali Çağatay
#Erhan Karaal
#Emniyet Teşkilatı
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Proje Okulları Öğretmen Atama sonucu sorgulama EKRANI 2026! Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?