Şehide veda

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için Yeşilkent Mezarlığı’ndaki Kaplan Kardeşler Camisi’nde tören düzenlendi. Cenazede şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek de güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından şehit Şimşek’in cenazesi, toprağa verildi.

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