Gündem Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı iddiasına soruşturma
İZMİR

'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe "yanlışlıkla" Kovid-19 aşısı yapan sorumlular hakkında, "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika: Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı iddiasına soruşturma
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını” açıklaması, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirtmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den tartışma çıkaran iddia: Bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
OYNAT 00:39
Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den tartışma çıkaran iddia: Bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldığını öne sürdü. Kurugöl, 'Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Küçük bebeklerde bile, yüksek doz verseniz bile yan etki açısından bir sıkıntı olmuyor.' dedi. Açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem maddesi oldu.

TAKSİRLE YARALAMAYA SEBEBİYET

Olayla ilgili yeni bir açıklama ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu kişiler hakkında “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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