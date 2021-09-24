​Hocam bu nasıl açıklama​: Aşı gafı ortalığı karıştırdı

Kovid-19 salgınında elimizdeki en büyük silah olan aşı için sağlık çalışanları sokak sokak gezip çalışmalara devam ederken, densiz bir açıklamayla bu emekler tartışmaya açıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon programında bazı çocuklara yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığını iddia etti: “Zaman zaman yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık aşısıyla Kovid-19 aşısı karıştırılabiliyor sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid-19 aşısı yapıldığı oluyor. Böyle vakalarla da karşılaştık. Bu kişilerde hiç bir yan etki olmadı. Son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da tıp dergisinde yayınlayacağız.”

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KENDİ YANLIŞINI DÜZELTTİ

Kurugöl’ün bu açıklamaları üzerine sosyal medyadan “bebekler kobay olarak mı kullanılıyor” şeklinde tepkiler yükseldi. Bunun üzerine ikinci bir açıklama yapan Prof. Dr. Kurugöl, yanlış anlaşıldığını söyledi. Kurugöl, sadece tek bir çocuğa yanlışlıkla aşı yapıldığını, adli ve idari birimlerin bilgisi dahilinde gözlem altında tutulduğunu söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Tartışmaya Sağlık Bakanlığı son noktayı koydu. Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Bakanlık şu açıklamayı yaptı: “Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkışından ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.”

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Yusuf Eryazğan

Sistem böyle bir şeye izin vermez

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, aşılarda senelerdir barkod sisteminin kullanıldığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin söz konusu bile olamayacağını bildirdi. Bu iddianın asla gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şu bilgileri paylaştı: “Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok.”

Ciddi bir şekilde izledik

Kurugöl, yanlış aşı yapıldığı iddia edilen çocuğun durumuyla ilgili şunları söyledi: “Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Her açıdan, kalbini, böbreklerini ve laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır.”

Aileden suç duyurusu