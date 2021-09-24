Koronavirüs Hocam bu nasıl açıklama Aşı gafı ortalığı karıştırdı
TÜRKİYE

Hocam bu nasıl açıklama: Aşı gafı ortalığı karıştırdı

Ege Üniversitesi’nin hocalarından Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşıların etkinliğini anlatmak isterken yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılan bebeklerde antikor oluştuğunu söyledi. Sosyal medyada “Bebekler kobay olarak mı kullanılıyor?” söylentilerine yol açan bu ifade sert tepkiye yol açtı. Kurugöl daha sonra sözlerini tashih ederek sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını, bununla ilgili de adli ve idari soruşturma olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı, Kurugöl hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hocam bu nasıl açıklama​: Aşı gafı ortalığı karıştırdı
Prof. Dr. Zafer Kurugöl

Kovid-19 salgınında elimizdeki en büyük silah olan aşı için sağlık çalışanları sokak sokak gezip çalışmalara devam ederken, densiz bir açıklamayla bu emekler tartışmaya açıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon programında bazı çocuklara yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığını iddia etti: “Zaman zaman yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık aşısıyla Kovid-19 aşısı karıştırılabiliyor sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid-19 aşısı yapıldığı oluyor. Böyle vakalarla da karşılaştık. Bu kişilerde hiç bir yan etki olmadı. Son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da tıp dergisinde yayınlayacağız.”

KENDİ YANLIŞINI DÜZELTTİ

  • Kurugöl’ün bu açıklamaları üzerine sosyal medyadan “bebekler kobay olarak mı kullanılıyor” şeklinde tepkiler yükseldi. Bunun üzerine ikinci bir açıklama yapan Prof. Dr. Kurugöl, yanlış anlaşıldığını söyledi. Kurugöl, sadece tek bir çocuğa yanlışlıkla aşı yapıldığını, adli ve idari birimlerin bilgisi dahilinde gözlem altında tutulduğunu söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Tartışmaya Sağlık Bakanlığı son noktayı koydu. Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Bakanlık şu açıklamayı yaptı: “Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkışından ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.”

Yusuf Eryazğan
Yusuf Eryazğan

Sistem böyle bir şeye izin vermez

  • Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, aşılarda senelerdir barkod sisteminin kullanıldığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin söz konusu bile olamayacağını bildirdi. Bu iddianın asla gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şu bilgileri paylaştı: “Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok.”

Ciddi bir şekilde izledik

Kurugöl, yanlış aşı yapıldığı iddia edilen çocuğun durumuyla ilgili şunları söyledi: “Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Her açıdan, kalbini, böbreklerini ve laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır.”

Aileden suç duyurusu

  • İzmir’de bebeklerine Kovid-19 aşısı vurulduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Dilek Güzel, “Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik” ifadesini kullandı.
Abone Ol Google News
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

​Kızı böyle anlattı: Babam anneme şiddet uyguluyordu
Güne 15 cmkarla uyandılar

Güne 15 cm
karla uyandılar

Doğu Karadeniz'de erken yağan kar şaşırttı.
19 ildeFETÖ operasyonu

19 ilde
FETÖ operasyonu

​51 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Su canavarları<br>istila etti

Su canavarları
istila etti

Hatay'da görenler şaştı kaldı: 'Bir an önce temizlenmeli'
Yıkılacak evi<br>kiralamaya çalıştılar

Yıkılacak evi
kiralamaya çalıştılar

​Kira fırsatçıları depremzedeyi isyan ettirdi.
'Şiddetli<br>kuraklık' alarmı

'Şiddetli
kuraklık' alarmı

​Ağustos ayı analiz raporları yayımlandı.

Binlerce insan evinden oldu

Binlerce insan evinden oldu

​İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor.
İkisi bebek<br>17 yaralı var

İkisi bebek
17 yaralı var

​Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı.

​Bu gençler dünyayı değiştirecek.

​CHP'den gelen açıklamalar yeni bir boyut kazandı.

​ABD ile gidişat pek hayra alamet değil.

​2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı.

​ABD yine bildiğimiz gibi.

​Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor.
Mesele barınma değil

Mesele barınma değil

​İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.