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Vapurdan denize atlayan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İstanbul'da Şehir Hatları vapurundan denize atlayan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" isimli Şehir Hatları vapurundan bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen iki Sahil Güvenlik botu, termal kamerayla yerini tespit ettiği kişiyi sudan çıkardı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne getirilen A.U.B. (36), tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

09:49 . 21/07/2023 Cuma
AA
Vapurdan denize atlayan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Vapurdan denize atlayan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da Şehir Hatları vapurundan denize atlayan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" isimli Şehir Hatları vapurundan bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.





Olay yerine sevk edilen iki Sahil Güvenlik botu, termal kamerayla yerini tespit ettiği kişiyi sudan çıkardı.


Harem Tahlisiye İskelesi'ne getirilen A.U.B. (36), tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.




#Sahil Güvenlik
#Şehir Hatları
#İstanbul
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