Zonguldak’ta sağanak alarmı: 94 ihbara bin 53 personelle müdahale

Zonguldak’ta etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle kamu kurumları kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak Valiliği, yağışın başladığı saatlerden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sel, su baskını ve toprak kayması başta olmak üzere toplam 94 ihbar yapıldığını açıkladı.

İhbarların değerlendirilmesi ve yağış nedeniyle oluşan sorunların giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor. AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi, belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, emniyet ve jandarma birimlerinden oluşan ekipler, 348 araç ve bin 53 personelle sahadaki müdahalelerini sürdürüyor.

Ereğli’de yağış 122 milimetreye ulaştı

Valiliğin paylaştığı son ölçümlere göre kent genelinde en fazla yağış Karadeniz Ereğli ilçesinde kaydedildi. Ereğli’de toplam yağış miktarı 122 milimetreye ulaşırken, Kilimli’de 100, Kozlu’da 90 ve Zonguldak merkezde 75 milimetre yağış ölçüldü. Yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini bildiren Valilik, vatandaşları sel, su baskını ve heyelan risklerine karşı uyardı.

Açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan resmi uyarılara uymaları istendi.

Valilik, yağıştan etkilenen bölgelerde müdahale çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi.

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