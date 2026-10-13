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Cudi Dağı’nda roket seslerinin yerini raket sesi aldı

Cudi Dağı’nda roket seslerinin yerini raket sesi aldı

14:35, 13/10/2026, Salı
DHA
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Cudi Dağı’nda roket seslerinin yerini raket sesi aldı
Terörün izlerini silen Şırnak, sporla hayat buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun birleştirici gücüne, iyileştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Pek çok spor faaliyetiyle beraber gençlerimizin kaynaşmasına imkan sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da her yerde spor faaliyetleriyle beraber biz sahadayız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Türkiye Yüzyılı' buluşmaları kapsamında Zonguldak'a geldi. Bir otelin toplantı salonundaki bilgilendirme toplantısının ardından Bakan Bak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye ile ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Bakan Bak, “Terörsüz Türkiye süreci başladı ve bu sürecin en önemli çıktısı da sahada olmak. Biz teşkilatlarımızla bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde vatandaşlarımızla yüz yüze bu sürecin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Herkes bu noktada elini taşın altına koydu ve süreç devam ediyor. 40- 45 beş yıllık bir terör sorunundan çıkarak geleceğe güvenle yürümek açısından da önemli bir proje. Biz özellikle sporun birleştirici gücüne, iyileştirici gücüne inanıyoruz ve bu nedenle de pek çok spor faaliyetiyle beraber gençlerimizin kaynaşmasına imkan sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da her yerde spor faaliyetleriyle beraber biz sahadayız” diye konuştu.

‘TÜRKİYE GERÇEKTEN BÖLGESİNDE VE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ÜLKE’

Bakan Bak, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke olduğunu söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Tabii zor bir coğrafyadayız. Hemen kuzeyimizde Rusya- Ukrayna krizi var. Savaş devam ediyor. Yine İsrail, Amerika, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı sorunlarına baktığımız zaman da gerçekten dünyada çok ciddi jeopolitik sorunlar var. Bu sorunlar içerisinde Türkiye güvenli bir ülke. Yaptığı yatırımlarla, organize ettiği işlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, en son NATO zirvesinde de gördüğünüz gibi, Türkiye gerçekten bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke. Yaptığı yatırımlarla, özellikle de savunma sanayisinde yaptığımız yatırımlarla ortada parlayan bir yıldız gibi süreç devam ediyor. Tabii bütün bu gücümüzü teşkilatlarımızdan alıyoruz. Milletimizden alıyoruz. Bütün bunların arkasında milletimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, her şeye millet karar veriyor.”

‘DÜNYADA BÖLYE BİR YAPI GERÇEKTEN GÖRÜLMEMİŞ’

Türkiye’nin eşsiz bir öğrenci barınma sistemini yönettiğini, Kredi Yurtlar Kurumu çerçevesinde 880’e yakın yurdun bulunduğunu, 1 milyon öğrencinin konakladığını ve sadece bin 300 ila bin 500 lira ücret alındığını anlatan Bakan Bak, “Bunun karşılığında da öğrencimiz bizimle modern tesislerde konaklıyor ve sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz olarak alıyor. Bunun yanında, yine daha dün anonsunu yaptığımız kredi ve burs sistemimiz var. Dünyada böyle bir yapı gerçekten görülmemiş bir şekilde yönetiliyor. Bir milyon öğrenci geliyor. Onun bütün sorunlarıyla, süreçleriyle, barınmasıyla hepsiyle bizim Bakanlığımız ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten gençlere verdiği önem çerçevesinde kredi ve burs sürecini başlattık. Yine bizden yaklaşık 650 bin öğrenci burs alıyor. 850 bin öğrenci kredi alıyor. Bize başvuran herkese kredi veriyoruz. Burs çıkmasa da kredisi olacak. Kredi de biliyorsunuz, bunun faizini kaldırdık. Dolayısıyla öğrenci okulu bitiriyor. Okulu bitirdikten sonra iki yıl sonra ödemeye başlıyor. Eğer işe başlamamışsa ne yapıyor? Dilekçe veriyor, erteletiyor. Dolayısıyla devletimiz her zaman öğrencimizin, gencimizin yanında. Çok ciddi bir yatırım ve bir milyon kapasite gerçekten çok önemli” dedi.

‘ÇOCUĞUMUZUN YÜZME BİLMEDİĞİ İÇİN BOĞULMASININ KARŞILIĞI YOK’

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde yüzme havuzu yatırımlarının sürdüğünü söyleyen Bakan Bak, “Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 700 yüzme havuzu yapıldı. Bu yüzme havuzlarının 150 tanesinin inşaatı devam ediyor. 150 tanesinin de projesi yapıldı. Onlara da başlıyoruz. Yani yaklaşık bin yüzme havuzuna ulaşmış olacağız. Gençlerimizin yüzme öğrenmesi, sosyalleşmesi, vatandaşlarımızın sosyal açıdan faydalanması önemli. Bir çocuğumuzun yüzme bilmediği için boğulmasının karşılığı yok. Dolayısıyla biz bu yatırımları da gençlerimize yapıyoruz. Her yerde spor salonları, tesisler, müthiş bir yatırım süreci var. Uluslararası organizasyonlar da gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz, Formula 1, 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca Türkiye'de yapılacak. Bu, spor turizmi açısından da çok önemli bir süreç” ifadelerini kullandı.

YENİ ÜYELERE ROZET TAKTI

Bakan Bak konuşmasının ardından, farklı siyasi partilerden AK Parti'ye geçen yeni üyelere, parti rozeti taktı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, Bakan Bak, önce Valiliği ardından da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.


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Başlıklar :osman aşkın bakgençlik ve spor bakanıcudi dağı
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