Alabalık havuzunda korkunç kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Cudi Dağı’nda roket seslerinin yerini raket sesi aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun birleştirici gücüne, iyileştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Pek çok spor faaliyetiyle beraber gençlerimizin kaynaşmasına imkan sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da her yerde spor faaliyetleriyle beraber biz sahadayız” dedi.