Alabalık havuzunda korkunç kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:13, 11/10/2026, Pazar
IHA
Havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde evlerinin önünde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, suda boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem
Üzüm toplamak için çıktığı merdiven yaşlı adamın sonu oldu
Gündem
Aracında ölü bulunmuştu: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı kendi canına kıymış
Gündem
Başakşehir'deki imam hatip ortaokulunda 15 yaşındaki kız okul kapısında öğrencilere bıçakla saldırdı