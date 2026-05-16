Bundan böyle ekranda göremeyeceksiniz, final tarihleri belli oldu.
Televizyon dünyasında reyting rekabeti tüm hızıyla sürerken, izleyicileri üzecek haberler peş peşe geldi. Güçlü oyuncu kadrolarına ve iddialı çıkışlarına rağmen reyting yarışında beklenen başarıyı yakalayamayan 4 büyük bütçeli yapım için erken final kararı alındı. Sektördeki sert rekabetin kurbanı olan dizilerin ekran macerasını sonlandıracağı resmi takvim de netleşti.
İşte ekranlara veda etmeye hazırlanan o yapımlar ve final tarihleri:
- 18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı
- 19 Mayıs Salı: Kıskanmak
- 8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları
- 10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan
