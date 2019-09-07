Diriliş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit'in yeni imajı şaşırttı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi.

Yeni imajı dikkat çekti

Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

İşte Burak Özçivit'in yeni imajı;

Burak Özçivit.

FOTOĞRAF 5 TRT 1 ekranlarında 5 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 150.bölümüyle beraber final yapıyor. Devam dizisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Diriliş Osman dizisinin başrolünde ise Burak Özçivit oynayacak. Diriliş Ertuğrul final kararının ardından ilk kez yeni projesi hakkında konuşan Engin Altan Düzyatan bir sonraki projesinde farklı bir karakteri canlandırmak istediğini dile getirdi Düzyatan, “Hep dikkat ettim bir önceki rolümle bir sonraki rolümün birbirine benzememesine. Bu sezon dizi bitiyor, bakalım göreceğiz neler olacak” dedi. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği Diriliş Ertuğrulda oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı final yapacak. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Diriliş Ertuğrul'un ardından Diriliş Osman başlıyor: Engin Altan Düzyatan ilk kez konuştu Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen ismi Engin Altan Düzyatan dizinin final tarihi belli olmasının ardından ilk kez konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Dizi ne zaman başlıyor?

Hazırlıkları son hızıyla devam eden dizi TRT 1'den ATV'ye transfer olmuştu. Güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi ise geçen sene olduğu gibi Eylül sonu Ekim başı gibi olması bekleniyor.

HAYAT Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

HAYAT Diriliş Osman dizisine transfer