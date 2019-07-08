​Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Başrolünde Burak Özçivit'in Diriliş Osman bu yıl ekrana gelecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden dizinin yeni kanalını duyurdu. Bozdağ, “Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu. Ertuğrul Bey karakterini yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.

Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’ de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/QeVOuUtv5d — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) July 7, 2019

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl ekim ayında ekrana gelmişti. Diriliş Osman olarak yeni sezonda devam edecek olan dizinin yine Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.