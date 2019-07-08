Hayat Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu
TELEVİZYON

​Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi uzun süre ekranlarda yerini korumuş ve geçtiğimiz sezon final yapmıştı. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in ve Osmanlı Devlet'nin kuruluşunun anlatılacağı Diriliş Osman dizisinin kanalı da değişti. Dizi artık ATV'de ekrana gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Özçivit (solda) ve Engin Altan Düzyatan (sağda)
Burak Özçivit (solda) ve Engin Altan Düzyatan (sağda)

Başrolünde Burak Özçivit'in Diriliş Osman bu yıl ekrana gelecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden dizinin yeni kanalını duyurdu. Bozdağ, “Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu. Ertuğrul Bey karakterini yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl ekim ayında ekrana gelmişti. Diriliş Osman olarak yeni sezonda devam edecek olan dizinin yine Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.

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