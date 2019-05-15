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Hayat Diriliş Osmana yeni oyuncu Çağan Alpi canlandıracak
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​Diriliş Osman'a yeni oyuncu: Çağan Alp'i canlandıracak

Diriliş Osman'a yeni oyuncu: Çağan Alp'i canlandıracak

Denizli’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşında ve 1,93 boyunda olan Ramazan Keçelioğlu, dizide Osman Gazi’nin alplerinden ‘Çağan Alp’ karakterini canlandıracak.

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TRT 1’in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, bu sezon sona erecek. Dizinin devamı niteliğinde olan ve yeni sezonda yayına girecek olan Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Yeni sezonda Denizli’den bir isim de dizide yer alacak. Denizli’de güvenlik görevlisi olarak çalışan, aynı zamanda bir mehter takımında da görev alan 27 yaşında ve 1,93 boyunda olan Ramazan Keçelioğlu’nun dizide oynamak için yaptığı başvuru kabul edildi.

Denizli Gazetesi'nin haberine göre, Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Keçelioğlu, Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi’nin alplerinden ‘Çağan Alp’ karakterini canlandıracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Keçelioğlu, “Tarihi bir yapımda rol almak en büyük hayallerim arasındaydı. Zaten Türk kültürüne ve tarihine büyük bir merakım, hayranlığım var. Böylesine önemli bir yapımda rol alacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Ramazan Keçelioğlu, 27 yaşında ve 1,93 boyunda.
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