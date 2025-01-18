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Kısa’dan Hisse Kısa Film Atölyesi başlıyor

Kısa’dan Hisse Kısa Film Atölyesi başlıyor

04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Çok yönlü bir kısa film festivali olarak faaliyetlerine devam eden Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, eğitimde de kendini gösteriyor.

Kısa’dan Hisse Kısa Film Atölyesi başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 29 Ocak. Katılımcılara önce 100 saati aşan hem teorik hem de pratik dersler verilecek, ardından kendileriyle birlikte 2 adet kısa film çekimi gerçekleştirilecek. Usta isimler ise yan atölyelerle eğitim programındaki yerini alacak.

Atölyenin temel eğitim kadrosunda ise senaryo bölümünde Deniz Telek, yönetmenlik kısmında Bekir Bülbül, sinematografide Abdulgafur Şahin bulunuyor. Mülakatların 1 Şubat, ilk dersin ise 8 Şubat’ta yapılacağı duyuruldu. Başvurular www.kisadanhisse.org sitesinde veya sosyal medya hesaplarında bulunan form üzerinden alınıyor.



#Sinema
#Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali
#Aktüel

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