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Yapımcı Michael Moore'un Filistin'in Oscar adayı 'From Ground Zero' adlı filmi dijital platformlarda

Yapımcı Michael Moore'un Filistin'in Oscar adayı 'From Ground Zero' adlı filmi dijital platformlarda

16:426/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Michael Moore, ''Hiçbir yönetmen, yazar veya sanatçı, kendi yok oluşunun hikâyesini anlatmak zorunda kalmamalı'' dedi.
Michael Moore, ''Hiçbir yönetmen, yazar veya sanatçı, kendi yok oluşunun hikâyesini anlatmak zorunda kalmamalı'' dedi.

Michael Moore, yapımcısı olduğu Filistin'in Oscar adayı “From Ground Zero (Sıfır Noktasından)” adlı filmin sinemalarda ve dijital platformlarda olduğunu duyurdu. Moore, "Bu filmin var olması bile insani ve sinematik bir mucizedir. From Ground Zero'yu izleyin, şimdi sinemalarda!" ifadelerini kullandı.

Michael Moore sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı kendi yok oluşlarının hikayesini anlatmak zorunda kalmamalı. Yine de 22 cesur Filistinli film yapımcısı, geçen yıl Gazze'de evlerinin ve şehirlerinin enkazından çıkarabildikleri her türlü aracı kullanarak hikayelerini filme almanın bir yolunu buldu. Yürütücü yapımcısı olmaktan gurur duyduğum olağanüstü film FROM GROUND ZERO, 2 saatten kısa bir sürede anlatılan kısa filmlerin koleksiyonudur. Bu filmin var olması bile insani ve sinematik bir mucizedir. FROM GROUND ZERO'yu izleyin, şimdi sinemalarda!"



YIKIMIN ORTASINDA YEŞEREN YARATICILIK

Michael Moore, 97. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde listeye kalan Filistin yapımı "From Ground Zero"nun ekibinde yapımcı olarak yer alıyor.



Günümüz Gazze'sinde savaşın ortasında yaşayan 22 Filistinli yönetmenin kısa filmlerinden oluşan "From Ground Zero" animasyon, belgesel ve kurmacayı harmanlayarak, yapımcıların ifadeleriyle, "İnsan ruhunun direncini ve yıkımın ortasında dahi yeşeren yaratıcılığı" gözler önüne seriyor. Yönetmen Rashid Masharawi'nin koordinasyonu ve finansmanıyla hayata geçirilen film, Watermelon Pictures tarafından ABD'de gösterime girdi.

#Filistin
#From Ground Zero
#Michael Moore

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