Yapımcı Michael Moore'un Filistin'in Oscar adayı 'From Ground Zero' adlı filmi dijital platformlarda

"Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı kendi yok oluşlarının hikayesini anlatmak zorunda kalmamalı. Yine de 22 cesur Filistinli film yapımcısı, geçen yıl Gazze'de evlerinin ve şehirlerinin enkazından çıkarabildikleri her türlü aracı kullanarak hikayelerini filme almanın bir yolunu buldu. Yürütücü yapımcısı olmaktan gurur duyduğum olağanüstü film FROM GROUND ZERO, 2 saatten kısa bir sürede anlatılan kısa filmlerin koleksiyonudur. Bu filmin var olması bile insani ve sinematik bir mucizedir. FROM GROUND ZERO'yu izleyin, şimdi sinemalarda!"