Los Angeles’ta Türkiye rüzgârı

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye heyecanı, Los Angeles’ın kalbinde renkli görüntülere sahne oldu. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında ABD’yi mağlup ederek turnuvaya anlamlı bir galibiyetle veda ederken, karşılaşmanın ardından Turkish Vibe Zone by Chobani’de büyük coşku yaşandı.

Los Angeles City Hall’un hemen önünde, Gloria Molina Grand Park’ta kurulan etkinlik ve deneyim alanı, maç günü binlerce Türk taraftar ile farklı ülkelerden futbolseverleri ağırladı. Ay-yıldızlıların attığı gollerle alandaki heyecan doruğa çıkarken, Türk bayraklarıyla donatılan meydan adeta kırmızı-beyaz bir buluşma noktasına dönüştü.

Türkiye’nin tanıtım alanı oldu

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Turkish Vibe Zone by Chobani, yalnızca bir taraftar buluşması değil, Türkiye’nin kültürünü ve turizm değerlerini dünyaya anlatan özel bir tanıtım platformu olarak öne çıktı. “Türkiye Is Here” mottosuyla hazırlanan alanda ziyaretçiler, Türk mutfağından müziğe, sahne performanslarından futbol heyecanına uzanan geniş bir içerikle buluştu.

18 Haziran’dan bu yana ziyaretçilerini ağırlayan alan, Dünya Kupası atmosferini Türkiye’nin sıcaklığı ve misafirperverliğiyle bir araya getirdi. Pazar gününe kadar açık kalacak Turkish Vibe Zone by Chobani, Los Angeles’ın merkezinde Türkiye’nin kültürel zenginliğini görünür kılan dikkat çekici adreslerden biri oldu.

Simit, baklava ve Türk kahvesine yoğun ilgi

Etkinlik alanında ikram edilen baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. ABD’de yaşayan Türkler özledikleri lezzetlerle buluşmanın mutluluğunu yaşarken, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu.

Özellikle simit ve baklavaya gösterilen ilgi, alanda renkli görüntüler oluşturdu. Türk lezzetleri, Dünya Kupası için Los Angeles’ta bulunan futbolseverlere Türkiye’nin misafirperverliğini tanıtan en sıcak başlıklardan biri oldu.

Maç heyecanı dev ekranda

Turkish Vibe Zone by Chobani’de A Milli Takım’ın maçları başta olmak üzere turnuvanın önemli karşılaşmaları dev LED ekrandan canlı olarak yayınlandı. ABD-Türkiye mücadelesi de binlerce kişi tarafından alanda takip edildi.

Türkiye’nin galibiyetiyle birlikte meydanda sevinç büyürken, farklı ülkelerden gelen futbolseverler de Türk taraftarların coşkusuna ortak oldu. Böylece alan, Dünya Kupası boyunca hem futbolun hem de kültürel buluşmanın merkezi hâline geldi.

Müzik, gösteri ve sahne performansları

Turkish Vibe Zone by Chobani, düzenlenen konser ve gösterilerle de ziyaretçilere renkli anlar yaşattı. Rap sanatçısı Mero, hip-hop müziğin sevilen isimlerinden Murda, Bayhan, Emrah Karaduman, Derdo Disco ve Shaq Gonzoe sahne performanslarıyla alanda yer aldı. Komedyen Doğu Demirkol da stand-up gösterisiyle ziyaretçilerle buluştu. Alan, Dünya Kupası’nda yalnızca maç izlenen bir nokta olmanın ötesine geçerek kültür, eğlence ve turizm odaklı uluslararası bir buluşma merkezine dönüştü.

Küresel iş birliği

Turkish Vibe Zone by Chobani; Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonuyla hayata geçirildi.







