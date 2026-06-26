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2026 Dünya Kupası'nda tur atladılar! Ülkede resmi tatil ilan edildi

2026 Dünya Kupası'nda tur atladılar! Ülkede resmi tatil ilan edildi

13:3226/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ve Almanya takımları, ABD'nin New York kentindeki New Jersey Stadı'nda karşılaştı.
FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ve Almanya takımları, ABD'nin New York kentindeki New Jersey Stadı'nda karşılaştı.

Ekvador, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 32 turuna yazdırdı. Cumhurbaşkanı Noboa, milli futbol takımının Almanya'yı 2-1 yenerek tur atlaması üzerine ülkede resmi tatil ilan etti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Noboa, milli futbol takımının Almanya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmesinin ardından ülkede resmi tatil ilan etti.

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Noboa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eleştirilere, hakaretlere ve yaşadıkları zor anlara rağmen toparlanmayı başaran ve tüm ülkeye bu büyük sevinci yaşatan oyunculara ve teknik direktöre teşekkür ederim. Yarın tatil!" ifadelerini kullandı.

Ekvador, Fildişi Sahili karşısında aldığı yenilgi ve Curacao ile berabere kalmasının ardından perşembe günü oynanan E Grubu son maçında mutlak bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu.

Ülke, Almanlar karşısında erken golle geriye düşmesine rağmen geri dönerek galibiyeti almayı başardı ve New York/New Jersey'deki kapalı gişe stadyum büyük kutlamalara sahne oldu.

Almanya, grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi daha önce garantilemişti. Grubun diğer maçında Curaçao'yu 2-0 mağlup eden Fildişi Sahili ise ikinci sırada yer aldı.

Ekvador, en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak adını son 32 turuna yazdırdı ve Dünya Kupası tarihinde sadece ikinci kez grup aşamasını geçmeyi başardı.

Güney Amerika ekibi, daha önce Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmişti.

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