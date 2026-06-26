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Dünyaca ünlü yıldız için şok iddia! Maaşının yüzde 80’ini babasına gidiyor

Dünyaca ünlü yıldız için şok iddia! Maaşının yüzde 80’ini babasına gidiyor

14:5626/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Brezilya'nın başarısı için ter döken Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Raphinha hakkında spor dünyasını sarsacak şok bir iddia ortaya atıldı. Saha içinde başarıdan başarıya koşan Brezilyalı futbolcu, saha dışında ise çok büyük bir ailevi ve ekonomik krizle boğuşuyor.

Ülkesi Brezilya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Barcelonalı futbolcu Raphinha hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.


İtalyan basınından Calcio Mercato'nun derlediği habere göre; başarılı futbolcu, ciddi bir ailevi ve ekonomik sorun yaşamaya başladı.


MALİKANE ALIRKEN ÖĞRENDİ


İddiaya göre Raphinha'nın eşiyle birlikte yaklaşık 10 milyon Euro değerinde bir malikane satın almak istediği ancak imza aşamasına gelindiğinde söz konusu mülkün bedelini karşılayamayacağını öğrendi.


Bu beklenmedik durum karşısında şaşkına dönen çiftin, sorunun kaynağını anlamak için aile üyelerini bir araya getirdiği ve yapılan görüşmeler sırasında Raphinha'nın, imaj haklarından elde edilen gelirlerin yüzde 80'inin babasına gittiği, kendisinin ise yalnızca yüzde 20'sini aldığını öğrendiği öne sürüldü.


Brezilyalı futbolcunun bu nedenle ağırlıklı olarak yalnızca futbolculuk maaşıyla geçimini sağladığı belirtildi. Her ne kadar bu gelir oldukça yüksek olsa da, söz konusu düzenleme nedeniyle Raphinha'nın arzuladığı yaşam standardına ulaşmakta zorlandığı öne sürüldü.

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