Dünyaca ünlü yıldız için şok iddia! Maaşının yüzde 80’ini babasına gidiyor

Brezilyalı futbolcunun bu nedenle ağırlıklı olarak yalnızca futbolculuk maaşıyla geçimini sağladığı belirtildi. Her ne kadar bu gelir oldukça yüksek olsa da, söz konusu düzenleme nedeniyle Raphinha'nın arzuladığı yaşam standardına ulaşmakta zorlandığı öne sürüldü.