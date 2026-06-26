Galatasaray'ın eski yıldızından Arda Güler'e büyük övgü

A Milli Futbol Takımımız, daha önceden veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nı ABD galibiyeti ile sonlandırdı. Milli takımı yorumlayan Galatasaray'ın eski yıldızından Arda Güler'e övgü dolu sözler geldi.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Juan Mata, Türkiye-ABD maçını değerlendirirken Arda Güler'in performansına dikkat çekti.
"Arda Güler'in nihayetinde bir maçta fark yarattığını görmek çok güzeldi. Yeteneğini ve kalitesini en büyük seviyede sergiledi." diyen Juan Mata, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye tarihinin Dünya Kupası'ndaki en genç golcüsü oldu. Hatırlanacak bir şey başardı. Arda Güler'i izlemeyi seviyorum."
"Attığı golde cesurca hücum etti ve savunmacısı onu yakalayamadı. Golde kritik olan, sağ ayağıyla yaptığı enfes top kontrolüydü. Top tam önünde doğru şekilde durdu ve gol vuruşunu yapabildi."
"Maçta tempoyu ve hücumları dikte ettiğini gördüm, bu çok hoşuma gitti. Türkiye'nin attığı ikinci golün hazırlayıcısı da Arda Güler oldu. Maçın en iyi hareketi de bence attığı golden önce sağ ayağıyla yaptığı o kontroldü."