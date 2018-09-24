Sosyal medyayı karıştıran ayakkabı

Venedik merkezli lüks moda markası Golden Goose tarafından üretilen 'Superstar taped sneakers' model ayakkabı İtalya'da 375 euro'ya, ABD'de ise 530 dolara (3339 TL) satılıyor. Yıpranmış, kirlenmiş, bir bantla tutturulmuş görünümü verilen ayakkabının İtalyanca tanıtımında "bağcıklar kasıtlı olarak yıpratılmıştır" notu da yer alıyor.

BBC'nin haberine göre, ayakkabıların ABD'deki satış fiyatı sosyal medyada yayılınca büyük bir tartışmaya neden oldu. Eskimiş görünümlü bir ayakkabının 530 dolara satılması bazı Twitter kullanıcıları tarafından "fakirlikle dalga geçmek" olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, gerçekten yeni ayakkabı almaya gücü yetmediği için parçalanana kadar eski ayakkabılarını giymek zorunda kalan insanlara karşı "acımasızlık" olduğunu savundu.

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