|
Özgün

Kafasına dank etmek ne demek?

Kafasına dank etmek ifadesi halk arasında sıkça kullanılmakta. Deyimler, günlük hayatta çok sık kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerin anlamlarını bilmek dilimizi daha iyi kullanmamızı sağlar. Kafasına dank etmek en yaygın olarak kullanılan deyimlerdendir. Peki Kafasına dank etmek nedir? Kafasına dank etmek anlamı ve cümle içinde kullanımı haberimizde yer almakta.

13:41 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kafaya dank etmek ne demek, ne anlama gelir? Kafaya dank etmek deyimi cümle içinde kullanımı

Kafaya dank etmek ne demek, ne anlama gelir? Kafaya dank etmek deyimi cümle içinde kullanımı

Deyim, dilimize özgü, kalıplaşmış söz öbekleridir. Her deyimin kendine özgü bir anlamı vardır ve genellikle gerçek anlamından farklı bir anlama gelir.
, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar. "
Kafaya dank etmek
" deyimi, günlük konuşmalarda ve yazılarda sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Önceden fark edilemeyen bir şeyin fark edilmesi için kafasına dank etmek deyimi kullanılır.

Kafasına dank etmek ne demek?

Bir kişi uzun süredir bir sorunla uğraşıyor olabilir. Bu soruna bir çözüm bulmak için çok çabalıyor olabilir. Ancak, bir gün sorunun çözümü birdenbire kafasına dank edebilir. Bu durumda, kişi sorunun çözümünü aniden, birdenbire anlamış olur.

"Kafasına dank etmek" deyimi, bir şeyi aniden, birdenbire anlamak anlamına gelir. Genellikle, önceden fark edilemeyen bir şeyin fark edilmesi için kullanılır.

Kafasına dank etmek TDK sözlük anlamı nedir?

Kafasına dank etmek TDK sözlüğe göre 1 farklı anlama sahiptir.

Kafasına dank etmek TDK sözlük anlamı şu şekildedir: Bir olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak

Kafasına dank etmek cümle içinde kullanımı

"Kafasına dank etmek" deyiminin cümle içinde kullanımına örnek:

  1. "Sorunun çözümü kafama dank etti!"
  2. "Sonunda ne yapacağımı anladım, kafama dank etti."
  3. "Bu sorunun cevabı kafama dank etti."
  4. "Bu fikri aklıma getirene teşekkür ederim, kafama dank etti."

Deyimler ve anlamları örnekler

Deyimler, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar. İşte bazı deyim örnekleri:

Ağzını bıçak açmamak: Hiç konuşmamak, bilgi vermemek.

Ateşle oynamak: Çok tehlikeli bir şey yapmak.

Avcunu yalamak: İstenen bir şeyi elde edememek.

Baklayı ağzından çıkarmak: Bir sırrı yanlışlıkla ortaya çıkartmak.

Canını sıkmak: Birini üzmek, bezdirmek.

Gözden düşmek: Birinin gözünde değer kaybetmek.

Kuş uçurmamak: Çok dikkatli olmak, kimseyi içeri almamak.

Kulağı delik: Her şeyi duymak, haberdar olmak.

Parasını pulunu dökmek: Çok para harcamak.

Suyu tatlı etmek: Birini razı etmek, gönlünü almak.

En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.


#Kafasına dank etmek deyimi
#Kafasına dank etmek anlamı
#deyimler
#Kafasına dank etmek
#Kafasına dank etmek cümle
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağzı köpürmek deyiminin anlamı