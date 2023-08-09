Kafaya dank etmek ne demek, ne anlama gelir? Kafaya dank etmek deyimi cümle içinde kullanımı
Kafasına dank etmek ne demek?
Bir kişi uzun süredir bir sorunla uğraşıyor olabilir. Bu soruna bir çözüm bulmak için çok çabalıyor olabilir. Ancak, bir gün sorunun çözümü birdenbire kafasına dank edebilir. Bu durumda, kişi sorunun çözümünü aniden, birdenbire anlamış olur.
"Kafasına dank etmek" deyimi, bir şeyi aniden, birdenbire anlamak anlamına gelir. Genellikle, önceden fark edilemeyen bir şeyin fark edilmesi için kullanılır.
Kafasına dank etmek TDK sözlük anlamı nedir?
Kafasına dank etmek TDK sözlüğe göre 1 farklı anlama sahiptir.
Kafasına dank etmek TDK sözlük anlamı şu şekildedir: Bir olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak
Kafasına dank etmek cümle içinde kullanımı
"Kafasına dank etmek" deyiminin cümle içinde kullanımına örnek:
- "Sorunun çözümü kafama dank etti!"
- "Sonunda ne yapacağımı anladım, kafama dank etti."
- "Bu sorunun cevabı kafama dank etti."
- "Bu fikri aklıma getirene teşekkür ederim, kafama dank etti."
Deyimler ve anlamları örnekler
Deyimler, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar. İşte bazı deyim örnekleri:
Ağzını bıçak açmamak: Hiç konuşmamak, bilgi vermemek.
Ateşle oynamak: Çok tehlikeli bir şey yapmak.
Avcunu yalamak: İstenen bir şeyi elde edememek.
Baklayı ağzından çıkarmak: Bir sırrı yanlışlıkla ortaya çıkartmak.
Canını sıkmak: Birini üzmek, bezdirmek.
Gözden düşmek: Birinin gözünde değer kaybetmek.
Kuş uçurmamak: Çok dikkatli olmak, kimseyi içeri almamak.
Kulağı delik: Her şeyi duymak, haberdar olmak.
Parasını pulunu dökmek: Çok para harcamak.
Suyu tatlı etmek: Birini razı etmek, gönlünü almak.