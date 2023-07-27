Eli ayağına dolaşmak deyimi hangi anlamı ifade eder?
"Eli ayağına dolaşmak" deyimi, Türkçede yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Her yaştan insan tarafından bilinir ve kullanılır.
Eli Ayağı Dolaşmak
deyiminin anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detayları derledik.
Eli ayağına dolaşmak ne anlama gelir?
Eli ayağına dolaşmak ne anlama gelir?
"
Eli ayağına dolaşmak
" deyimi, heyecanlanmak, ne yapacağını şaşırmak, kendini kaybedip dengesini kaybetmek anlamlarına gelir. Genellikle alışık olunmayan, beklenmedik bir durum karşısında kullanılır. Örneğin, ilk kez iş görüşmesine giden birinin eli ayağına dolaşabilir. Ya da, bir sınava hazırlanan öğrencinin eli ayağına dolaşabilir.
Eli ayağına dolaşmak deyimi hangi anlamı ifade eder?
Eli ayağına dolaşmak deyimi hangi anlamı ifade eder?
"
Eli ayağına dolaşmak
" deyimi, genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Ancak, bazen olumlu anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir sporcunun maçta çok heyecanlanması ve eli ayağına dolaşması, ona ekstra güç verebilir ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.
Eli ayağına dolaşmak deyimi cümle içinde örnek kullanımı
Eli ayağına dolaşmak deyimi cümle içinde örnek kullanımı
- Ali'nin sahne korkusu olduğu için eli ayağına dolaştı
- Yıllar sonra platonik aşkını karşısında görünce eli ayağı birbirine dolaştı.
- Annem, en ufak bir olayda bile eli ayağına dolaşan, çok telaşlı bir kadındır.
#Eli ayağına dolaşmak
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1 saat önce