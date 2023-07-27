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Eli ayağına dolaşmak deyimin anlamı

Deyimler, Türkçe’ye hem anlam hem de ifade zenginliği katar. Bazı deyimler, günlük konuşmalardan, bazı deyimler, halk hikâyelerinden, bazı deyimler, atasözlerinden, bazı deyimler ise, yabancı dillerden alınmıştır. Bunlardan biri de ‘Eli ayağına dolaşmak’ deyimidir. Genellikle alışık olunmayan, beklenmedik bir durum karşısında kullanılır. İşte eli ayağına dolaşmak deyiminin açıklaması, eli ayağına dolaşmak deyimi cümle içinde örnek kullanımı.

13:57 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eli ayağına dolaşmak deyimi hangi anlamı ifade eder?

Eli ayağına dolaşmak deyimi hangi anlamı ifade eder?

"Eli ayağına dolaşmak" deyimi, Türkçede yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Her yaştan insan tarafından bilinir ve kullanılır.
Eli Ayağı Dolaşmak
deyiminin anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detayları derledik.

Eli ayağına dolaşmak ne anlama gelir?

"
Eli ayağına dolaşmak
" deyimi, heyecanlanmak, ne yapacağını şaşırmak, kendini kaybedip dengesini kaybetmek anlamlarına gelir. Genellikle alışık olunmayan, beklenmedik bir durum karşısında kullanılır. Örneğin, ilk kez iş görüşmesine giden birinin eli ayağına dolaşabilir. Ya da, bir sınava hazırlanan öğrencinin eli ayağına dolaşabilir.

Eli ayağına dolaşmak deyimi hangi anlamı ifade eder?

"
Eli ayağına dolaşmak
" deyimi, genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Ancak, bazen olumlu anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir sporcunun maçta çok heyecanlanması ve eli ayağına dolaşması, ona ekstra güç verebilir ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.

Eli ayağına dolaşmak deyimi cümle içinde örnek kullanımı

  1. Ali'nin sahne korkusu olduğu için eli ayağına dolaştı
  2. Yıllar sonra platonik aşkını karşısında görünce eli ayağı birbirine dolaştı.
  3. Annem, en ufak bir olayda bile eli ayağına dolaşan, çok telaşlı bir kadındır.
En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.


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