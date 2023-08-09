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Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı

Deyimler, kültürümüzde ve Türkçede önemli bir yer tutar. Ağzı kulaklarına varmak deyimi de Türkçede yaygın olarak kullanılan deyimlerden birisi durumundadır. Deyim, dilimize özgü, kalıplaşmış söz öbekleridir. Peki, gözünün içine bakmak deyimi anlamı ne demek, kısaca açıklaması nedir? Detaylar içeriğimizde yer alıyor.

13:16 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ağzı kulaklarına varmak ne demek, anlamı nedir?

Ağzı kulaklarına varmak ne demek, anlamı nedir?

Deyimler, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar. Deyim, dilimize özgü, kalıplaşmış söz öbekleridir. Her deyimin kendine özgü bir anlamı vardır ve genellikle gerçek anlamından farklı bir anlama gelir. Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı da bu noktada yoğun olarak araştırılmaktadır.

Ağzı kulaklarına varmak ne demek?

Ağzı kulaklarına varmak
, çok sevinmek, sevindiği her halinden belli olmak anlamına gelen bir deyimdir. Genellikle, beklenmedik bir olay karşısında çok sevinmek için kullanılır. Ağzı kulaklarına varmak deyimi, çok sevinmek için kullanılan yaygın bir deyimdir. Bu deyimi, günlük konuşmalarda ve yazılarda sıklıkla görebilirsiniz.

Ağzı kulaklarına varmak deyimi anlamı nedir?

Ağzı kulaklarına varmak deyimi
nin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre bu deyim, eskiden insanların çok sevindikleri zaman ağzının kulaklarına kadar açık kaldığına inanılmasından kaynaklanmaktadır.

Ağzı kulaklarına varmak mecaz mı gerçek mi?

Ağzı Kulaklarına Varmak.” Mecaz anlamlı bir deyimdir. Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak anlamlarında kullanılmaktadır.

Ağzı kulaklarına varmak deyiminin cümle içinde kullanımı

Ağzı kulaklarına varmak deyiminin bazı örnek kullanımları şu şekildedir:

  1. "Oğlum doktor oldu, ağzı kulaklarına varmıştı."
  2. "Kız arkadaşından evlenme teklifi aldı, ağzı kulaklarına varmıştı."
  3. "Lotteriyi kazandı, ağzı kulaklarına varmıştı."
  4. "Çok özlediği arkadaşıyla karşılaştı, ağzı kulaklarına varmıştı."

Deyimler ve anlamları

Bazı deyim örnekleri
:
Ağzını bıçak açmamak
:
Hiç konuşmamak, bilgi vermemek
.
Ateşle oynamak
:
Çok tehlikeli bir şey yapmak
.
Avcunu yalamak
:
İstenen bir şeyi elde edememek
.
Baklayı ağzından çıkarmak
:
Bir sırrı yanlışlıkla ortaya çıkartmak
.
Canını sıkmak
:
Birini üzmek, bezdirmek
.
Gözden düşmek
:
Birinin gözünde değer kaybetmek
.
Kuş uçurmamak
:
Çok dikkatli olmak, kimseyi içeri almamak
.
Kulağı delik
:
Her şeyi duymak, haberdar olmak
.
Parasını pulunu dökmek
:
Çok para harcamak
.
Suyu tatlı etmek
:
Birini razı etmek, gönlünü almak
.
En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.

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Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı