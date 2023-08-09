Ağzı kulaklarına varmak ne demek, anlamı nedir?
Deyimler, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar. Deyim, dilimize özgü, kalıplaşmış söz öbekleridir. Her deyimin kendine özgü bir anlamı vardır ve genellikle gerçek anlamından farklı bir anlama gelir. Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı da bu noktada yoğun olarak araştırılmaktadır.
Ağzı kulaklarına varmak ne demek?
Ağzı kulaklarına varmak deyimi anlamı nedir?
Ağzı kulaklarına varmak mecaz mı gerçek mi?
Ağzı Kulaklarına Varmak.” Mecaz anlamlı bir deyimdir. Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak anlamlarında kullanılmaktadır.
Ağzı kulaklarına varmak deyiminin cümle içinde kullanımı
Ağzı kulaklarına varmak deyiminin bazı örnek kullanımları şu şekildedir:
- "Oğlum doktor oldu, ağzı kulaklarına varmıştı."
- "Kız arkadaşından evlenme teklifi aldı, ağzı kulaklarına varmıştı."
- "Lotteriyi kazandı, ağzı kulaklarına varmıştı."
- "Çok özlediği arkadaşıyla karşılaştı, ağzı kulaklarına varmıştı."