Abayı yakmak ne demek?
Abayı Yakmak Ne Demektir?
Abayı yakmak farkında olmadan birini severek ona tutulmak sürekli onu düşünmek demektir. Abayı yakmak aklı takılı kalmak ve aşık olmak anlamına gelmektedir.
Abayı Yakmak Deyiminin Anlamı Nedir?
Abayı yakmak deyimi bir kişiyi sevmek ve sevdiğinin farkına geç varmak anlamında bir deyimdir. Aşık olmak ve sevmek anlamına gelir.
"Abayı Yakmak"ın anlamı nedir?
Sevdalanmak veya aşık olmak anlamlarına sahip olarak abayı yakmak deyimi ön plana çıkmaktadır. Bir kişiye çok fazla tutulmak ya da ona gönlünü vermek şeklinde değerlendirilir. Gönlünü kaptırmak ya da sevdalanmak gibi anlamlar dahilinde abayı yakmak deyimi kullanılabilir.
Abayı Yakmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Abayı yakmak deyimi sevme ve sevilmek konularını içermektedir. Günlük konuşmada sıklıkla kullanılan abayı yakmak deyiminin cümle içinde kullanımı İle ilgili örnekler;
- Ayşe her an Ali hakkında konuşuyor abayı yakmış.
- Serhat sürekli Melek için şarkı besteliyor ona fena abayı yakmış olmalı.
- Güler resim sergisinin açılışında Orhana hayran hayran bakıyordu abayı yaktığı oradan belliydi. Gibi cümlelerle günlük hayatta yerini almaktadır.