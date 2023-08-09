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Abayı yakmak ne demek?

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise Abayı yakmak deyimi gelmektedir. Genellikle bir kişiye aşık olmak veya ona tutkulu olma manası barındıran abayı yakmak deyiminin anlamı nedir? Abayı yakmak TDK açıklaması ve cümle içinde örnek kullanımı.

13:03 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Abayı yakmak ne demek?

Abayı yakmak ne demek?

Abayı yakmak deyimi
, Türkçede yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, yazılı ve sözlü olarak kullanılmaktadır. Abayı yakmak deyimi, genellikle aşk ve tutku ile ilgili durumlarda kullanılır. Bu deyim, aynı zamanda bir kişiye çok fazla önem vermek veya ona çok fazla değer vermek için de kullanılabilir.

Abayı Yakmak Ne Demektir?

Abayı yakmak farkında olmadan birini severek ona tutulmak sürekli onu düşünmek demektir. Abayı yakmak aklı takılı kalmak ve aşık olmak anlamına gelmektedir.

Abayı Yakmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abayı yakmak deyimi bir kişiyi sevmek ve sevdiğinin farkına geç varmak anlamında bir deyimdir. Aşık olmak ve sevmek anlamına gelir.

"Abayı Yakmak"ın anlamı nedir?

Sevdalanmak veya aşık olmak anlamlarına sahip olarak abayı yakmak deyimi ön plana çıkmaktadır. Bir kişiye çok fazla tutulmak ya da ona gönlünü vermek şeklinde değerlendirilir. Gönlünü kaptırmak ya da sevdalanmak gibi anlamlar dahilinde abayı yakmak deyimi kullanılabilir.

Abayı Yakmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Abayı yakmak deyimi sevme ve sevilmek konularını içermektedir. Günlük konuşmada sıklıkla kullanılan abayı yakmak deyiminin cümle içinde kullanımı İle ilgili örnekler;

  1. Ayşe her an Ali hakkında konuşuyor abayı yakmış.
  2. Serhat sürekli Melek için şarkı besteliyor ona fena abayı yakmış olmalı.
  3. Güler resim sergisinin açılışında Orhana hayran hayran bakıyordu abayı yaktığı oradan belliydi. Gibi cümlelerle günlük hayatta yerini almaktadır.
En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.

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