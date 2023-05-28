28 Mayıs İç Anadolu Bölgesi Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , anbean haberimizde. Kayseri'de seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Kayseri sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

2023 Kayseri ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayseri ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Kayseri, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir.

Tarihi:

Kayseri'nin tarihi, MÖ 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarihi boyunca Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Kayseri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir vilayet merkezi olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise 1923 yılında il statüsüne yükseltilmiştir.

Coğrafi Özellikleri:

Kayseri, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. 16.917 km²'lik bir alana sahip olan Kayseri, Türkiye'nin en büyük 12. ilidir. Şehrin yüzey şekilleri arasında platolar, dağlık alanlar ve ovalar yer almaktadır. Kayseri, karasal iklim etkisi altındadır. Kışları soğuk ve sert, yazları ise sıcak ve kuraktır. Şehrin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı, Kapuzbaşı Şelalesi, Soğanlı Vadisi, Kültepe Höyüğü ve Develi Kanyonu yer almaktadır.

İlçeleri:

Kayseri ilinin 16 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar'dır. Her biri farklı tarihi ve kültürel özelliklere sahip olan Kayseri'nin ilçeleri, zengin tarihi dokusu ve kültürel mirasını yansıtmaktadır.

Nüfusu:

Kayseri, Türkiye'nin en kalabalık 13. ilidir. 2021 yılı verilerine göre, Kayseri'nin nüfusu 1.437.842'dir. Şehrin nüfus yoğunluğu yaklaşık olarak 85 kişi/km²'dir. Kayseri, tarihi ve kültürel özellikleri ile turizm açısından büyük potansiyele sahiptir. Şehrin ekonomisi ise tarım, sanayi, ticaret ve turizme dayanmaktadır. Kayseri, Türkiye'nin en büyük sanayi merkezlerinden biridir ve birçok uluslararası şirketin de yer aldığı önemli bir yatırım merkezidir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



