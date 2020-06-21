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Koronavirüs 81 il valiliğine talimat gönderildi Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira
TÜRKİYE

81 il valiliğine talimat gönderildi: Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda yarından itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Haber Merkezi AA
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

  • Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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