81 il valiliğine talimat gönderildi: Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymamak kul hakkına girmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, 'Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam. Unutmayınız, bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir' dedi.