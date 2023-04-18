TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler. Teşkilat 72. bölümü tek parça full TRT linkiyle izlemek ve 73. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.