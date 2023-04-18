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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi belli oldu

TRT tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birbirinden yetenekli 7 yarışmacı jüri önünde ter döktü. Bu yılın birincisi Hafız Muhammed Saka oldu.

09:10 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Hafız Muhammed Saka

Hafız Muhammed Saka

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki final programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da katılarak yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Yarışmanın sunuculuğunu Mustafa Cihat üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri koltuğunda yer aldı.

"Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nın ilk bölümü 22 Mart Çarşamba gününden itibaren ramazan ayı boyunca her gün saat 23.30'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni yarışmacılar ve yeni dekoruyla ekranlara gelen program, bu yıl da ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

KURAN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 2023 BİRİNCİSİ

Yarışmanın 7. sezonunun birincisi Hafız Muhammed Saka, ikincisi Ercan Efiloğlu, üçüncüsü ise Okan Sağdıç oldu.



#cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
#TRT
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