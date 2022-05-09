LGS görev talep erkanı açıldı: LGS görev ücreti belli oldu!

Liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrenci için LGS sınavını iple çekiyor. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen görevi üstlenmek isteyen öğretmenler için ise MEB üzerinden Liselere Geçiş Sınavı görev talebi ekranı açıldı. Almış olduğu göreve göre ücret alacak olan öğretmenler başvurularını 20 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek. İşte detaylar...

LGS göre talep ekranı açıldı mı?

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak olan LGS için görev talep ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 20 Mayıs tarihine kadar MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunabilecekler.

LGS GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS görev ücretleri

LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;

Salon Başkanı – 327,26 TL

– 327,26 TL Gözetmen – 317,34 TL

– 317,34 TL Yedek Gözetmen – 238,01 TL