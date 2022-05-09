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LGS görev talep erkanı açıldı: LGS görev ücreti belli oldu!

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınavı için salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen görevi üstlenecek öğretmenler için Liselere Geçiş Sınavı görev talebi ekranı açıldı. MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunmak isteyen öğretmenler için talep ekranı açıldı. LGS görev talep ekranı 20 Mayıs tarihine kadar açık olacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS görev talep erkanı açıldı: LGS görev ücreti belli oldu!
LGS görev talep erkanı açıldı.

Liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrenci için LGS sınavını iple çekiyor. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen görevi üstlenmek isteyen öğretmenler için ise MEB üzerinden Liselere Geçiş Sınavı görev talebi ekranı açıldı. Almış olduğu göreve göre ücret alacak olan öğretmenler başvurularını 20 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek. İşte detaylar...

LGS göre talep ekranı açıldı mı?

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak olan LGS için görev talep ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 20 Mayıs tarihine kadar MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunabilecekler.

LGS GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS görev ücretleri

  • LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;
  • Salon Başkanı – 327,26 TL
  • Gözetmen – 317,34 TL
  • Yedek Gözetmen – 238,01 TL

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