Ramazan Kadir gecesi ile ilgili hadisler
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RAMAZAN HABERLERİ

​Kadir gecesi ile ilgili hadisler

Kadir gecesi ile ilgili hadisler

Mübarek üç ayları uğurlamaya hazırlanan Müslümanlar, Kadir Gecesi heyecanı yaşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, duaların ve ibadetlerin bizlere cennetin kapılarını araladığı Kadir Gecesi, birçok hadise de konu olmuş. İşte o hadislerden bazıları:

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim

Ramazan ayının en önemli günü olan Kadir Gecesi'nin mutluluğu sardı tüm Müslümanları. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bir yılın ardından İslam alemi tarafından coşkuyla bekleniyor.

Kur’an-ı, Allah tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamber Efendimiz’e vahyedilmeye başlandığı gece Kadir Gecesi'dir. Bu önemli gece birçok hadise de konu olmuştur. İşte o hadislerden bazıları:

Kadir Gecesi ile ilgili hadisler:

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

  • Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)

  • “Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

  • Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8)

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