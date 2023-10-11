Romatizma nedir, neden olur? Romatizmanın tedavi yöntemleri neler?’ sorularının yanıtları birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, 12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle artrit hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada 12 Ekim gününün, 1996 yılından itibaren kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı artırmak ve romatizmal hastalıklar konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kutlandığını belirten Uzm. Dr. Öksüz, her yıl düzenlenen etkinliklerle sağlık uygulamaları konusunda karar alıcıların dikkatinin çekilerek romatizmal hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun anlatılmaya çalışıldığını dile getirdi.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma, eklem, kas, tendon ve bağlarda ağrı, şişlik ve sertlik ile karakterize bir grup hastalıktır. İltihaplı olanlar başta olmak üzere, romatizmal hastalıkların önemli kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir.

ROMATİZMA NEDEN OLUR?

Romatizmal hastalıkların gelişiminde, genetik faktörlerin yanında, çevresel faktörler ve kişisel alışkanlıkların da önemli rol oynadığını vurgulayan Uzm. Dr. Öksüz, “Bunlar arasında en iyi bilinenleri sigara, diş eti hastalıkları ve kilo fazlalığıdır. Özellikle sigaranın romatoid artrit hastalığı ile ilişkisi pek çok çalışmada gösterilmiştir. Sigara hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı gibi daha ağır seyretmesine de yol açabilir. Bu nedenle ailesel yatkınlığı olduğu düşünülen bireylerin sigara içmemesi, eğer içiyorsa bırakmaları, ağız hijyenlerinin iyi olması ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, aşırı kilo alımından kaçınmaları önerilir” ifadelerini kullandı.

Romatizmanın Nedenleri:

Genetik: Bazı romatizmal hastalıkların oluşmasında genetik faktörlerin etkisi bulunmaktadır.

Yaşam Tarzı: Egzersiz eksikliği, kötü beslenme alışkanlıkları ve obezite gibi faktörler, bazı bireylerde romatizmal hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir.

Enfeksiyonlar: Bazı bakteri ve virüslerin, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde, romatizmal hastalıkların gelişimini tetikleyebileceği düşünülmektedir.

İmmun Sistem Bozuklukları: Otomatik hastalıklar, yani vücudun kendi dokularına karşı antikor ürettiği durumlar, çeşitli romatizmal hastalıklara yol açabilir.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELER?

Artritin eklem iltihabına verilen isim olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öksüz, “Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Artritin süresinin uzaması, özellikle de 6 haftayı geçmesi, yakınmalarının istirahatle artması ya da sabahları yarım saati geçen bir tutukluk olması, beraberinde cilt bulguları, ağız kuruluğu, göz kuruluğu gibi başka organlarla ilgili bulguların da eşlik ediyor olması, kronik iltihabi romatizmal hastalıkları düşündürtür. İltihaplı olanlar başta olmak üzere romatizmal hastalıkların önemli bir kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir” şeklinde konuştu.

ROMATİZMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Son olarak tedavi yollarından bahseden Uzm. Dr. Öksüz, “Artrit başta olmak üzere kas-iskelet sisteminin özellikle iltihabi hastalıklarıyla uğraşan uzmanlık alanı romatolojidir. Artritli hastaların takip ve tedavisi bir ekip çalışması gerektirir. Bu ekipte romatoloji uzmanının yanı sıra fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve ortopedi uzmanları yer alır. Artritin erken tanınması ve doğru tedavi edilmesi hasarlara bağlı maluliyet gelişmesini engeller. Günümüzde gelişen tedavi imkânları sayesinde hastaların yaşam kaliteleri artmakta ve işlevsel kayıpları olmadan yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olabilmektedir. Artrit tedavisi bir romatoloji uzmanı yönetiminde sürdürülmeli ve ilaçların etkinliği ve yan etkileri yakından izlenmelidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.







